Photos/ Grand Magal de Touba : Dr Aminata Sarr Malick Ndiaye, DG de TDS-SA, reçue par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké

« Nous sommes à Touba pour effectuer notre Ziar auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et lui apporter notre contribution qui consiste à mettre à la disposition du comité d’organisation, le Canal 99 du bouquet TNT pour la diffusion de l’événement, ainsi qu'une participation financière pour la réussite du grand Magal de Touba, car l’occasion reste un moment de communion spirituelle et de partage entre frères musulmans », a-t-elle déclaré, Dr Aminata SARR, Directrice Générale de TDS-SA.



Ainsi la délégation a été tour à tour reçue en audience par Serigne Sidy Mbacké Abdoul Ahad, Sokhna Maï Mbacké, Serigne Abdoul Karim Mbacké de Ndindy et Serigne Abdoul Ahad Mbacké Chouaïbou.



Devant ces foyers religieux, la Directrice générale a réitéré la disponibilité de l’opérateur de diffusion national à accompagner la couverture du Grand Magal de Touba.



L’occasion a été saisie pour revenir sur les missions de TDS-SA ainsi que ses réalisations en termes de couverture TNT sur l’ensemble du territoire national. Afin de remplir convenablement sa mission d’équité territoriale et d’inclusion sociale dans l’accès au service universel de la TNT, elle a rappelé pour cette année l’initiative de mettre à la disposition du comité d’organisation, le Canal 99 du bouquet TNT en guise de participation symbolique à la réussite du Grand Magal, conformément à la mission de service public de l’opérateur de diffusion national.



Les chefs religieux ont béni le projet et formulé des prières à l’endroit de la Directrice Générale pour un plein succès dans la mission qui lui a été assignée par le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye et de son Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO.