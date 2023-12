Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Guédiawaye: Amadou Ba, Premier Ministre inaugure deux infrastructures, réalisées par Promovilles Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 17:55 | | 0 commentaire(s)| Le terrain Doro AW de Guédiawaye a refusé du monde ce dimanche 3 décembre 2023 à l’occasion de la cérémonie d’inauguration des Maisons de la Femme et des Associations réalisées par le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES).Autorités municipales, administratives, religieuses, responsables politiques, groupements de femmes, associations, populations de Guédiawaye, tous étaient au rendez-vous à cette importante activité républicaine.

C’est le Premier Ministre Amadou qui a inauguré ces deux infrastructures de dernière génération au profit des groupements de femmes et des associations de la ville de Guédiawaye et qui n’a pas manqué de montrer toute sa fierté devant ces édifices d’envergure et d’utilité sociale réalisés pour des sénégalais et par des sénégalais. Financées par l’Etat du Sénégal et la Banque Africaine de Développement à hauteur de 669 millions, ces infrastructures sont composées de toutes les commodités nécessaires à l’épanouissement des femmes et des associations.



La Maison des Associations est un édifice imposant très moderne à 4 étages composé de : 22 bureaux, 3 salles de réunions, 1 local serveur, 5 blocs de toilettes, 1 restaurant et une cuisine au 4e étage. Un vrai bijou d’une valeur de 525 millions de FCFA !



La Maison de la Femme Mantoulaye GUENE, quant à elle, est une infrastructure de dernière génération d’un investissement de 144 millions de FCFA, entièrement équipée et composée de 12 bureaux, 3 salles de formation, 1 auditorium, 1 magasin, 2 ateliers. Elle sera au profit de plus de 100 groupements de femmes de Guédiawaye qui vont bénéficier de l’infrastructure et des équipements associés tels que les unités de transformation de fruits et légumes et les unités de transformation céréalière.



Le Premier Ministre Amadou BA a exhorté les bénéficiaires à définir ensemble la meilleure organisation possible pour que ces édifices puissent bénéficier efficacement aux femmes et répondre ainsi aux demandes sociales.

A côté de ces infrastructures, la ville a bénéficié de plusieurs projets de PROMOVILLES dont 8 km de voirie intérieure, assainie et éclairée répartis sur plusieurs tronçons réalisés à travers les cinq communes de Guédiawaye et qui ont permis de fluidifier le trafic mais aussi le développement d’activités génératrices de revenus. La ville bénéficie aussi des travaux de pavage en cours dans le cadre du programme XEYU NDAW NI. Au total, c’est 8,5 milliards qui sont investis dans la ville de Guédiawaye.

































Accueil Envoyer à un ami Partager