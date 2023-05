Photos/ Heliconia Senegal: El Hadji Mame Boye Diao, nouveau PCA à la première cession de l’année 2023

Les administrateurs ont voté à l'unanimité pour la nomination prochaine du DG de la CDC, M. DIAO, en tant que nouveau PCA de Heliconia Senegal, parachèvant ainsi la restructuration de la société. Suite à un conseil, M. DIAO accompagné des autres administrateurs et en présence du top management de la CDC, a visité la base opérationnelle de Heliconia Senegal située à l'aéroport militaire LSS. La délégation a constaté la mobilisation effective de cinq hélicoptères de type AW 139 à Dakar. Un sixième hélicoptère, en cours d'immatriculation, sera utilisé pour faire face à la montée en puissance des projets gaziers GTA et pétroliers Sangomar.



La base opérationnelle, qui doit bientôt être remplacée par une infrastructure plus grande, conforme aux ambitions de développement de la structure, possède déjà les outillages, équipements, de pièces aéronautiques, locaux de maintenance conformes aux standards opérationnels issus des normes "IOGP" de l'industrie pétrolière et gazière.



Depuis sa création en 2015, Heliconia Senegal, société issue d'un partenariat public-privé entre le groupe CDC et le groupe Heliconia, est le premier et unique opérateur héliporté du Sénégal à ce jour, désigné Champion National héliporté. Elle fournit des prestations de services héliportés aux acteurs de l'industrie aéronautique sénégalaise en général, mais plus précisément et majoritairement au secteur pétrolier et gazier du pays. Elle intervient ainsi dans le bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissau, Gambie, Guinée Conakry) pour des activités de transport de passagers et de marchandises vers et depuis les infrastructures pétrolières et gazières offshore, l'évacuation sanitaire en service d'urgence 24H/24 et 7j/7, le sauvetage en mer 7j/7 de jour, la formation et le support opérationnel, le travail aérien et la maintenance d'hélicoptères.



Dans le respect de ses engagements en matière de contenu local, Heliconia Senegal dispose d'une équipe de 58 professionnels basés à l'aéroport LSS, dont 27 sont de nationalité sénégalaise et 5 sont originaires de la sous-région (Mauritanie, Bénin, etc.), avec des compétences qualifiées dans les domaines techniques, opérationnels, infrastructures et gestion, qualité et hygiène, sécurité et environnement.



En tant qu'investisseur institutionnel à long terme, engagé dans le développement et l'intérêt général, la CDC joue une fois de plus son rôle de promoteur de projets structurants pour l'émergence du pays, en soutenant le développement d'une entreprise sénégalaise performante et durable dans le domaine du transport héliporté.