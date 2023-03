Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a recadré le sujet des inondations qui demeure une préoccupation du gouvernement sénégalais. « Sous réserve des bilans qui seront présentés, je voudrais relever que le retour d’expérience de la gestion de l’hivernage 2022 confirme, pour la région de Dakar, le déplacement des impacts des inondations de Keur Massar vers la zone péri-urbaine de Dakar (Bambilor, Kounoune, etc.), l’exposition de nouvelles zones dans les localités de l’intérieur du pays telles que Touba, Kaolack, des zones rurales », a révélé le Ministre Serigne Mbaye Thiam. Et, il évoqué la fragilité de certains ouvrages tels, le bassin de la zone de captage, le poste électrique de Bel Air, la route nationale 1….



Ainsi, le ministre a indiqué que le Comité National de Gestion des Inondations ( CNGI) est un cadre d’échanges entre les acteurs engagés dans la lutte contre cette problématique. Et, pour lui, la rencontre du 14 mars 2023 est une suite logique de la réunion d’évaluation à mi-parcours de l’hivernage 2022, organisée le 22 août 2022 suite au déclenchement du plan ORSEC et aux pluies exceptionnelles enregistrées le 5 aout à Dakar et les 19 et 20 août dans plusieurs localités du territoire national.



Le Ministre est d’avis que ces pluies exceptionnelles ont montré la vulnérabilité de certaines zones, dont Kaffrine, Fatick, Kaolack, (Thiofack et Parcelles Assainies, Taïba Niassène), Matam (habitations et marché central de Ourossogui), Touba, Saint-Louis (Sor, Guinaw Rail, Ngalène, Pikine, Diaminar), Tivaouane et à dans la Région de Dakar (Rufisque, Sangalkam, Kounoune, Zone de Captage, Ouakam, Ngor, forêt et Marigot de Mbao, Sicap Mbao, Tally Mame Diarra, Keur Massar Nord, Yeumbeul SUD.