Photos/ Jean Baptiste TINE, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique au nouveau Gouverneur de Saint-Louis : "Votre expérience est un atout précieux pour la région"

« À la suite de l’installation du Gouverneur de la région de Matam, je me suis rendu à Saint-Louis pour présider la cérémonie d’installation de Monsieur Al Hassan SALL, qui succède à Monsieur Alioune Badara SAMB en tant que Gouverneur de la région de Saint-Louis.



Je tiens à féliciter Monsieur Alioune Badara SAMB pour les services rendus à la région et à l’administration territoriale. Je lui souhaite plein succès dans ses futures missions.



La nomination de Monsieur Al Hassan SALL à la tête de la région de Saint-Louis, traduit la confiance renouvelée du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette marque de confiance témoigne des qualités professionnelles et du dévouement de M. SALL, un homme expérimenté qui a su faire ses preuves dans les différentes circonscriptions administratives qu'il a dirigées.



Saint-Louis, région au potentiel économique considérable, se trouve entre des mains sûres. M. SALL va œuvrer en synergie avec toutes les forces vives de la région pour relever les défis de sécurité, de développement économique et social, et répondre aux attentes des populations. J'ai formulé des vœux de plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. »