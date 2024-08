Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Journée de verdissement de la DGPU : Plus de 3000 arbres plantés pour rendre le Pôle vert et durable Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2024 à 21:40 | | 0 commentaire(s)| Pour sa troisième édition, la Journée de verdissement de la DGPU a été marquée par la plantation de 3000 arbres. L’objectif est de rendre le Pôle vert et durable. Le Délégué général Bara DIOUF n’a pas manqué de faire de Diamniadio, une ville verte et attrayante.





La Délégation Générale à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a tenu sa troisième édition de la Journée de verdissement. Cette journée est un moment fort de communion entre les acteurs du pôle au cours de laquelle plus de 3000 arbres à savoir (500 palmiers washingtonia, 500 cordia, 500 mantalys, 500 melina, 500 flamboyants, 200 manguiers, 50 terminalia mentaly, 50 cordia Africa, 50, filaos, 50 citronniers, 50 goyaviers, 50 peltophorum fenigineum) ont été plantés le long des grandes artères et axes stratégiques du pôle urbain avec des mesures de protection appropriées pour répondre aux objectifs de ville durable dans la ville nouvelle de Diamniadio.



Abordant le thème de cette année « l’écologie urbaine et le rétrofitage climatique » le professeur Mbow du Centre de Suivi Ecologique (CSE) a souligné l’importance des solutions basées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques. Selon lui, nous devons « rendre nos villes vertes. Préserver les systèmes urbains fragiles nécessite l'ajout d'arbres dans le paysage. Chaque municipalité devrait se doter d’un plan de reverdissement de sa circonscription ».



Selon le Délégué général, Bara Diouf la gestion urbaine durable ne doit plus être une option mais une obligation pour tous les acteurs. C’est ce qui « justifie que dans le processus de planification du Pôle urbain de Diamniadio plus de 240 hectares sont réservés aux espaces verts en plus de l’obligation faite aux développeurs de réserver 30% de leurs assiettes à des aménagements paysagers. Dans le Pôle urbain du lac rose, sur 7000 hectares, 5000 hectares sont réservés à des activités agricoles en plus de la sauvegarde de l’écosystème du Lac qui est menacé par une anarchie dans le processus de bétonisation des terres ». Ces efforts attestent une fois de plus de l’engagement de la DGPU de s’imposer et de susciter une urbanisation qui s’appuie sur une architecture adaptée aux enjeux climatiques actuels.



Il a également souligné que notre pays le Sénégal, à travers le Pôle urbain de Diamniadio s’apprête à accueillir en 2026, les jeux olympiques de la jeunesse. Cette belle fête de la jeunesse mondiale, une première sur le continent africain réunira entre 10000 et 15 000 personnes. Le thème général est « le Sport et la jeunesse pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d’inspiration de l’Afrique ».



Or, qui dit sport, dit aussi un environnement sain, boisé et agréable. Raison pour laquelle nous devons leur offrir les moyens d’avoir un cadre idéal pour pratiquer le sport. Au-delà de « Diamniadio, verdissons nos espaces avant que le monde ne vienne à nous en 2026. Cette journée est témoin de notre engagement à faire de Diamniadio, une ville verte et attrayante ».



L’objectif de ce reboisement rejoint le thème de la Journée mondiale de l’environnement, «la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse », qui sonne l’alerte pour sa protection contre les risques d’inondations, de pollution, d’érosion, d’appauvrissement des sols. C’est ce qui explique le choix de la DGPU de planter près de 5000 arbres au cours des trois éditions cumulées.



















