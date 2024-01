Photos / Journée internationale de la Douane 2024 : Décorations à la médaille d’honneur des Douaniers

La cérémonie a vu la participation d'éminents représentants des Fds, du Crd de Thiès, sous la houlette du Gouverneur Oumar Mamadou Baldé et des partenaires stratégiques comme les Commissionnaires en Douanes agréés, les opérateurs économiques eutres représentaux d'organismes régionaux et internationaux. Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, a procédé à la traditionnelle cérémonie de décoration à la Médaille d'Honneur des Douanes.