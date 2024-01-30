Photos / Journée internationale de la Douane 2024 : Décorations à la médaille d’honneur des Douaniers

𝐋𝐚 𝐌é𝐝𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐡𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐚 é𝐭é 𝐝é𝐜𝐞𝐫𝐧ée à :
- 𝐄𝐥 𝐇𝐚𝐝𝐣𝐢 𝐌𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐊𝐀𝐍𝐃𝐉𝐈, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐎𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 ;
- 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐓𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞𝐬 ;
- 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐑é𝐞𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ;
- 𝐀𝐫𝐯𝐚 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐮 𝐆𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐯é𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬 ;
- 𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐄𝐍𝐆, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 ;
- 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐛𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐚𝐢𝐫𝐞 ;
- 𝐇𝐚𝐦𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 ;
- 𝐁𝐢𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐢𝐝𝐲 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐑𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫.
- 𝐍𝐠𝐨𝐫 𝐁𝐀𝐒𝐒𝐄, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫ô𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 ;
-𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐍𝐃𝐀𝐎, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫ô𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐍𝐨𝐫𝐝 ;
-𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐃𝐈𝐎𝐍𝐄, 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞𝐭é 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 à 𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥-𝐀𝐢𝐫 ;
- 𝐌𝐚𝐤𝐡𝐭𝐚𝐫 𝐃𝐈𝐎𝐏, 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐲𝐢𝐛 ;
- 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐩𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐍𝐃𝐎𝐔𝐑, 𝐏𝐫é𝐩𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐒𝐮𝐝 ;
- 𝐃𝐞𝐦𝐛𝐚 𝐂𝐎𝐋𝐘, 𝐏𝐫é𝐩𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐮𝐫𝐨𝐮 ;
- 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐬𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐎𝐌, 𝐈𝐧𝐠é𝐧𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧 à 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞.
- 𝐄𝐥 𝐇𝐚𝐝𝐣𝐢 𝐌𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐊𝐀𝐍𝐃𝐉𝐈, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐎𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 ;
- 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐓𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞𝐬 ;
- 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐑é𝐞𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ;
- 𝐀𝐫𝐯𝐚 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐮 𝐆𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐯é𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬 ;
- 𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐄𝐍𝐆, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 ;
- 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐛𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐚𝐢𝐫𝐞 ;
- 𝐇𝐚𝐦𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 ;
- 𝐁𝐢𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐢𝐝𝐲 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐑𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫.
- 𝐍𝐠𝐨𝐫 𝐁𝐀𝐒𝐒𝐄, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫ô𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 ;
-𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐍𝐃𝐀𝐎, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫ô𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐍𝐨𝐫𝐝 ;
-𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐃𝐈𝐎𝐍𝐄, 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞𝐭é 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 à 𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥-𝐀𝐢𝐫 ;
- 𝐌𝐚𝐤𝐡𝐭𝐚𝐫 𝐃𝐈𝐎𝐏, 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐲𝐢𝐛 ;
- 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐩𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐍𝐃𝐎𝐔𝐑, 𝐏𝐫é𝐩𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐒𝐮𝐝 ;
- 𝐃𝐞𝐦𝐛𝐚 𝐂𝐎𝐋𝐘, 𝐏𝐫é𝐩𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐮𝐫𝐨𝐮 ;
- 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐬𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐎𝐌, 𝐈𝐧𝐠é𝐧𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧 à 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞.