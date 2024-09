Photos / Kaolack: Cheikh Tidiane Dièye en visite dans les zones inondées

Après Touba, où il coordonnait les opérations de secours de l’Etat jusqu’à tard dans la nuit, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a fait cap sur Kaolack avec son équipe, pour superviser l’exécution des travaux de curage des canaux et d’évacuation des eaux dans les quartier déclarés inondés.



Sur le terrain, le ministre a constaté une nette évolution des travaux dans les quartiers de Parcelles Assainies, Bongré, Thioffack Bambara et Issencyl.



Les services du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui y interviennent depuis quelques jours, avec les équipes du Maire Serigne Mboup, ont reçu les encouragements du ministre, qui effectue dans la zone, sa troisième visite.