Photos: L'Université Amadou Mahtar Mbow inaugurée, ce jeudi

La « septième merveille » de la carte universitaire du Sénégal est composée de 11 Unités de Formation et de Recherche (UFR), portant sur plusieurs spécialités (Sciences et techniques, agronomie et production végétale, Sciences et technologies alimentaires, Gestion des ressources halieutiques, aménagement du territoire etc.).



L'Université Amadou Mahtar Mbow est dotée d’une capacité d’accueil 30 000 étudiants, des logements, d'clinique universitaire, d'un centre culturel, d'un complexe sportif et d'une bibliothèque.