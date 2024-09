Photos: L’esplanade de Médina Baye inaugurée par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass, ce samedi

L’esplanade de Médina Baye a été inaugurée ce samedi 14 septembre, à la veille du Gamou, par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass. Érigée sur une superficie de plus de 3000 m² et soutenue par six piliers, l’esplanade Seydina Mouhamed (PSL) est un chef-d'œuvre d'ingénierie sans précédent dans l’histoire de la Fayda Tidjaniya.