Photos: Les audiences du Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Mankeur Ndiaye, ce jeudi

Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Madame Christine Fages, ambassadeur de la France au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Xio Han, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Hassan Naciri, ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Saad Abdullah Alnofal, ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Dmitry Vicktorivich Kourakov, ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’Union Européenne au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Ahmadou Ould Ahmadou, ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Hadrammed M. Sidibé, ambassadeur de Gambie au Sénégal.



• Ce jeudi 28 Mars 2024, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye a reçu en audience son excellence Monsieur Jean Koé Ntanga, ambassadeur de la République du Cameroun au Sénégal, doyen du corps diplomatique.