Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Littoral: Visite du Ministre Moussa Bala Fofana sur l’axe Guediawaye-Malika Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 23:09 | | 0 commentaire(s)| Ce jeudi 25 juillet, le Ministre a visité les départements de Guédiawaye et de Keur Massar pour répondre aux préoccupations concernant la gestion du littoral. La gestion du littoral de Guédiawaye a été marquée par des pratiques inéquitables et opaques, notamment après le déclassement de la bande de filaos du littoral nord, suscitant de vives critiques de la part des populations locales.

Le gouvernement a pris des mesures fermes pour mettre fin à ces pratiques injustes. Toutes les procédures d'attribution en cours sur le littoral ont été suspendues pour clarifier la situation. Un audit exhaustif du foncier sera réalisé pour identifier et corriger les abus. Le Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) initial sera respecté, notamment pour l'habitat et les infrastructures, et les attributions de terrains faites de manière inéquitable seront annulées. Le mouvement citoyen 'Taxaw Teem Aar Sunu Gox' sera intégré dans la commission d’audit pour garantir transparence et équité.



Ces mesures apportent de l'espoir aux populations de Guédiawaye et d’ailleurs. Le gouvernement s'engage à protéger le littoral et à assurer une distribution juste des terres, en travaillant en étroite collaboration avec les citoyens pour un développement équitable.



Les sites visités comprennent Sam Notaire, Ndiareme Limamoulaye et Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye, ainsi que Yeumbeul Nord et Malika à Keur Massar. Le Ministre a noté que les populations sont éloignées du PUD et que de nombreuses doléances n’ont pas été prises en compte, d'où cette visite pour évaluer les réalités du terrain.



Sur instruction du Président de la République et du Premier Ministre, une approche participative sera adoptée pour les prochains projets. Le Ministre a échangé avec plusieurs groupements et collectifs, notant des divergences dans les cartes soumises. La gestion de l'espace doit tenir compte de la dynamique démographique et de l'existence de la mer. L'urbanisme doit orienter les types de construction, favoriser les constructions en hauteur, et améliorer la circulation piétonne pour réduire les risques d'accidents.



Le Ministre a remercié les populations pour leur écoute et leur accueil chaleureux, ainsi que les autorités pour leur soutien continu. Il a souligné l'importance de la participation des collectifs de populations dans les projets d'urbanisme, constatant que leur absence a conduit à un manque d'information inadmissible. Pour une meilleure gestion foncière, une dynamique de réflexion et de perspective collégiale est nécessaire.



Cette visite marque un tournant décisif dans la gestion du littoral et du foncier, avec des actions concrètes pour garantir justice et équité à toutes les populations. Ensemble, nous pouvons bâtir un Sénégal où le respect du cadre de vie est une réalité pour tous.















Accueil Envoyer à un ami Partager