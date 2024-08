Photos/ Louga et Ndiagne : Mme Maimouna Dièye mobilise pour la Journée de l’arbre, édition 2024

Elle s'est par la suite rendue dans la commune de Louga pour le lancement des activités de reboisement le long des tronçons réalisés par le PROMOVILLES dans la localité.



Pour marquer cette importante journée, les populations de Louga ont assuré une grande mobilisation dans une dynamique d’un engagement communautaire et une implication active à travers le parrainage des plants pour une prise en charge de l’entretien et le suivi nécessaire. Cette remarquable participation des populations a été publiquement magnifiée par le Ministre de la Famille et des Solidarité Mme Maïmouna DIEYE. Suite à son allocution, le Ministre a procédé à la plantation d’arbres aux côtés des populations sur l’axe routier allant du garage de Touba au quartier Keur Serigne Louga communément appelé « Tally Sérrace » réalisé par le PROMOVILLES.



Après avoir effectué le reboisement, le Ministre a adressé un message de remerciement et d’encouragement aux populations volontaires pour le parrainage des plants afin d’assurer l’entretien et le suivi nécessaire.



Elle a terminé son intervention en soulignant que ces actions civiques et citoyennes qui ont réuni tous les acteurs autour de cette journée nationale de l’arbre contribue à la protection des infrastructures contre l'ensablement et l'érosion hydrique.



Pour rappel le programme de modernisation des Villes (PROMOVILLES) a réalisé dans la ville de Louga 11,5 Km de voiries assainies et éclairées avec des aménagements connexes et paysagers pour un cout de 5,39 milliards de Fcfa.

Au-delà de la commune de Louga, le PROMOVILLES a également profité de cette journée pour des activités de reboisement à Rufisque, Fatick et Kaffrine qui ont également vu la participation massive des populations et des autorités.