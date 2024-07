Photos/ Lutte contre l'Insalubrité : Le DG de la SONAGED investit le terrain

A l’occasion de cette tournée, Khalifa Ababacar Sarr a pu constater de visu l'ampleur des défis auxquels sont confrontées ces localités en matière de gestion des déchets. "Il est primordial que nous soyons sur le terrain pour constater les réalités et trouver des solutions adaptées. La propreté et la salubrité de nos villes sont une priorité pour la SONAGED, et nous devons travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour atteindre nos objectifs", a-t-il déclaré.



En effet, les premières mesures envisagées incluent le renforcement des opérations de collecte des déchets, l'installation de nouveaux points de dépôt et la sensibilisation des populations à l'importance de la gestion responsable des ordures. De plus, des actions spécifiques seront menées pour assainir les zones les plus touchées et prévenir la réapparition des problèmes d'insalubrité.



Ainsi, les populations ont accueilli favorablement cette démarche proactive, exprimant leur gratitude pour l'attention portée à leurs préoccupations et leur espoir de voir des changements significatifs dans un avenir proche.