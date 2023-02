Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / Macky Sall, tenant le livre d’or de sa présidence de l’UA : Une présidence d’ouverture et de synthèse Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 12:51 | | 0 commentaire(s)| Les Chefs d’Etat de l’Union Africaine ont annoncé la couleur de leurs attentes fortes pour une relance de l’économie africaine, dans un contexte économique, sanitaire et sécuritaire très chargé. Ils avaient désigné le 2 février 2021, en pleine crise mondiale, marquée par la pandémie de la Covid-19, Son Excellence Macky Sall, candidat unique de la Cedeao, pour occuper le poste de président en exercice de l’Union Africaine, réservé à la sous-région Ouest africaine, pour la période 2022-2023.

Mesurant toute la portée de cette haute marque de confiance de ses pairs, le Président Macky Sall a dégagé le 5 février 2022, lors de son installation à la présidence de l’Union Africaine, à Addis Abeba, la matrice de son magistère qui s’articule principalement, autour la stabilité du continent, la lutte contre le terrorisme et le financement d’un développement inclusif.



Homme d’ouverture et de synthèse, SEM Macky Sall a, dès le début de son exercice à la présidence à l’Union Africaine, jeté les balises d’un partenariat gagnant-gagnant avec le reste du monde, à travers une prise en charge endogène des multiples défis du continent.



Du Sommet Union Européenne-Union Africaine, au Sommet Etats-Unis-Afrique, en passant par la TICAD, le G20, le G7, la tribune des Nations Unies, les succès diplomatiques de SEM Macky Sall ont été retentissants, avec des repères forts d’une Afrique qui s’assume et rassure quant à sa capacité à faire face aux nombreux bouleversements mondiaux.



En effet, avec le Président Macky Sall, la voix de l’Afrique est très attendue, écoutée et même suivie. Et les prémices étaient déjà jetées bien avant son installation à la présidence de l’Union Africaine. Au mois d’avril 2020, alors que le Sénégal, à l’instar de plusieurs pays du continent, venait d’être touché par le coronavirus, le président sénégalais lançait au monde entier, un appel historique pour faire face à la pandémie.



Avec une population estimée à 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique avait son mot à dire face à cette catastrophe sanitaire mondiale, avec son lot d’incertitudes, qui remettait en cause les priorités d’émergence et de développement des uns et des autres.



Le plaidoyer est venu de Son Excellence Monsieur Macky Sall pour un NOUVEL ORDRE MONDIAL, par tous et pour tous, afin de briser les fractures socio-économiques, rétablir l’équité et se projeter ensemble vers un meilleur avenir, malgré la multiplication des périls. Le Chef de l’Etat sénégalais affichait son optimiste face aux scénarios catastrophistes qui annonçaient un futur apocalyptique en l’Afrique.



Deux ans après la survenue de la pandémie dans le continent, l’Afrique est restée debout. Après avoir fait preuve de résilience, elle se projette déjà dans la relance, avec de fortes ambitions portées par l’Union Africaine, qui pose le débat sur l’équité dans le financement de l’économie post-covid.



Le Président Macky Sall a fait entendre la voix de l’Afrique sur toutes les tribunes internationales pour l’attribution des Droits de Tirage Spéciaux (DTS), l’accès au vaccin et plusieurs autres thématiques de souveraineté.



L’autre marqueur de l’ouverture et de la synthèse du Président en exercice de l’Union Africaine, c’est sa position courageuse dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Son sens de l’écoute mis à contribution de part et d’autre, le Président Macky Sall a obtenu du Président Vladimir Poutine, l’aménagement d’un passage sécurisé aux bateaux, pour assurer l’exportation des céréales à travers les ports de transit notamment, celui d'Odessa.



L’autre repère phare, c’est l’écho qui a été réservé, à travers monde, au plaidoyer du président en exercice de l’Union Africaine, pour un siège permanent du continent au G20.



Autant de succès à l’actif de la présidence de SEM Macky SALL qui, assurément, de Dakar à Addis Abeba, de la Présidence de la République du Sénégal à la Présidence en exercice de l’Union Africaine, fait rayonner le visage d’une Afrique décomplexée, résolument tournée vers de belles perspectives économiques et sociales.







