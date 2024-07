Photos/ Malem Hodar : 424 ménages ciblés par la phase 2 du « Yokk Koom Koom »

Après l'étape Kaffrine et Koungheul, le Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Monsieur Matar SENE a participé aujourd'hui à Malem Hodar au Comité départemental de Développement (CDD) de ciblage des villages et quartiers bénéficiaires du Projet Yokk Koom Koom.