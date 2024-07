Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos : Malick Ndiaye, ministre des Transports, visite les installations du TER Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 21:25 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), M. Malick Ndiaye, a effectué le lundi 29 juillet 2024, une visite des installations du TER. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact que le ministre a entreprise depuis sa nomination, auprès des directions et des sociétés nationales rattachées à son département.



La visite du Ministre a pour but de s'enquérir du fonctionnement du TER et des réalités sur le terrain. Il a commencé son déplacement par la gare principale de Dakar. Ici, il a eu droit à une présentation de la gare, de ses fonctionnalités et enjeux, ainsi que du système de billetterie.



Puis il s'est rendu, à bord du TER, à la gare de Colobane, le poumon technique du TER, où il a visité le Poste de Commandement Centralisé (PCC) du TER, le Centre des Opérations Ferroviaires (COF) et le site de Maintenance des Rames (SMR). Dans le PCC, il a eu un échange avec les collaborateurs de Senter et de Seter. Ici, les discussions ont surtout porté sur le réseau technique du TER.



Le ministre s'est dit agréablement surpris par le niveau très élevé des politiques et pratiques 5S et HSE, dans les installations du TER. Il a loué la qualité et les compétences du personnel de la Seter.



Il n’a pas manqué de faire part de son inquiétude liée à l’absence de stock de pièces critiques du matériel roulant.



Durant la visite du SMR, il a aussi demandé aux DG de la SENTER et de la SETER, de travailler rapidement, afin de peindre les trains aux couleurs nationales. Ce qui est déjà fait avec les 7 nouvelles rames qui doivent être livrées prochainement.



Pour rappel, la même requête a déjà été adressée au DG de la société Dakar Dem Dikk. Il s'agit de "républicaniser" notre TER.



Le ministre devait se rendre aux gares de Rufisque et de Diamniadio, mais sa visite a été interrompue par le tragique accident survenu, ce lundi 29 juillet, sur l'axe Ndande-Ngaye, qui a fait 11 morts et 8 blessés graves.



Aussitôt informé, le ministre a pris la direction de Louga, pour se rendre sur les lieux de l'accident et à l'hôpital de Kébémer, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés.













