Photos/ Mbour: Promovilles remet un lot de matériels aux 200 femmes de la Commune Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2024 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de remise de matériels de transformation de produits halieutiques aux groupements de femmes de la commune de Mbour a été organisée ce jeudi par le programme de modernisation des villes (Promovilles) en présence du Ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maimouna Dièye.

Cet important lot de matériels de transformation a été remis au Gie Bok Ligguy Mbalène de Mbaling qui regroupe plus de 200 femmes spécialisées dans la transformation de produits halieutiques.« Ce matériel de dernière génération va faciliter davantage notre travail » s’est réjouit la présidente du Gie Bok Ligguy Mbalène de Mbaling.



D’une valeur globale de 50 millions de FCFA, le projet est financé par l’Etat du Sénégal en partenariat avec la banque africaine de développement.En effet, ces équipements comprennent entre autres des fours pour fumage de poisson, des claies de séchage, des congélateurs, des tables, des fûts, du mobilier de bureau, des ustensiles, des chaises et des tenues de travail.



Cet appui du ministère de famille et des solidarités vient faciliter le travail des femmes et renforcer leur rendement ainsi que leur productivité. « Ces équipements devraient faciliter le travail de ces braves femmes courageuses et engagées et renforcer leur rendements de productivité en vue de les rendre autonomes », a déclaré le ministre de la femme et des solidarités, Maimouna Dieye.



D’ailleurs ce programme d’accompagnement des femmes vient s’ajouter au nombreux projets que Promovilles a octroyé à la commune de mbour. « Parmis les réalisation phares que Promovilles a réalisé, il est souvent cité les 17 km de route que Promovilles a réalisé sans compter l’électrification et les points d’assainissement par rapport au point bas identifiés », a rappelé le technicien de Promovilles M. Ba.



Toutefois, le représentant du maire a profité de l’occasion pour saluer l’accompagnement de ces femmes, qui selon-lui, aura un impact considérable sur leur travail . « Ces femmes établies au quai de pêche, elles sont dans différents marchés de la ville,elles ont des tables dans la rue et cette accompagnement va les sécuriser davantage » s’est félicité Ma Ndiaye Fall, directeur de cabinet du maire de Mbour.



Omar Ndiaye



















