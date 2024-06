Passation de service : Dr. Aïssatou Mbodj installée dans ses fonctions de Déléguée générale de la DER/FJ, ce 4 juin 2024

Dr. Abdoulaye Dieng, Président du Conseil d’Orientation de la DER/FJ, a ouvert cette cérémonie par des mots de félicitation au Délégué général sortant « pour le travail accompli en deux années au service de la DER/FJ, et pour le legs empreint de rigueur et de sobriété qu’elle laisse ».

Il a ensuite souhaité la bienvenue au Délégué général entrant, « dont l’expérience dans le domaine de l’accompagnement technique et financier des femmes n’est plus à démontrer... et qui saura porter la DER/FJ au firmament. » Il se dit rassuré de savoir que la nouvelle responsable de la DER/FJ est pleinement consciente des défis de l’autonomisation des femmes et des jeunes.



Dr Mame Aby SEYE a ensuite pris la parole pour remercier les équipes de la DER/FJ et le conseil d’orientation qui lui ont permis « d’écrire des pages en tentant de répondre avec abnégation aux besoins des femmes et des jeunes sénégalais ». Après avoir réitéré ses félicitations au Président de la République, M. Bassirou Diomaye FAYE, elle s'est dit « ravie de savoir que la DER/FJ a été confiée à une grande personnalité du Sénégal, et qui plus est une Femme », à qui elle a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions aux côtés d’une équipe dynamique et consciente des enjeux cruciaux qui sous-tendent l’existence de la DER/FJ, pour l’intérêt ultime de la nation sénégalaise.



Enfin, Dr. Aissatou MBODJ, nouvelle Délégué Général a pris la parole pour remercier le Président de la République, M. Bassirou Diomaye FAYE, et le Premier Ministre, M. Ousmane SONKO, pour la confiance placée en elle, ainsi que sa famille, ses amis présents, et les équipes de la DER/FJ pour leur accueil.

Elle compte entamer sa mission à la DER/FJ avec une "approche maternelle", visant l’inclusion et l’autonomisation massive des femmes et des jeunes par la territorialisation.

Elle se donne pour mission « d’éradiquer la pauvreté à travers des actions concrètes menées sur le terrain, et de promouvoir un accès équitable aux ressources de la DER/FJ pour tous les demandeurs, sans oublier le recouvrement des créances en cours, qui est une priorité absolue. »



La cérémonie s'est clôturée avec enthousiasme sur les mots du Délégué Général, qui prévoit de vivre avec ses équipes une aventure exaltante : « celle de servir et de changer des vies ! »



