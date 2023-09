Photos/ Médina Baye: Le Premier Ministre Amadou BA accueilli avec les honneurs

Le Chef du Gouvernement dans sa prise de parole a sollicité des prières pour le Sénégal. Et, le Khalife a rappelé dans la foulée, les bonnes relations entre Amadou Ba et la famille Niassène.



Cheikh Mahi NIASS a aussi lancé un plaidoyer pour la jeunesse promouvant l’agriculture pour lutter contre l’émigration irrégulière. Par la suite, le Saint Homme a formulé des prières pour la délégation et le Sénégal. Ensuite, le Premier Ministre s’est dirigé vers la maison de Mouhamadoul Amine NIASS dit Baba Lamine NIASS.

Pour rappel, le Premier Ministre entretient de bonnes relations avec Baba Lamine qui est le représentant du Khalife à Dakar.



Après la visite chez Baba Lamine, le Chef du Gouvernement et sa délégation sont allés vers le domicile de l’Imam de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane CISSÉ. Sur place, le marabout s’est réjoui de la visite et a formulé des prières pour la délégation.



Par ailleurs, il faut souligner que d’autres foyers religieux comme Leona Niassène, Touba Ndorong, Leona Kanene et la famille Deme seront visités par le PM.