Photos : Michelle Obama affole les réseaux sociaux avec ses cuissards bariolés

En tournée pour la promotion de ses mémoires ”Becoming”, Michelle Obama n’a pas manqué d’attirer l’attention des internautes avec son look particulièrement spécial.

Alors qu’elle était attendue au Barclays Center, à Brooklyn, l’ancienne Première Dame américaine est arrivée vêtue d’une robe jaune et des cuissardes dorées en sequins de la marque de luxe Balenciaga.

« Michelle Obama en cuissardes dorées scintillantes, c’est le cadeau de Hanoukka que je ne savais pas que je voulais », a écrit un utilisateur de Twitter.

Lors de l’événement, l’épouse de Barack bama a également discuté de la manière dont elle choisissait les vêtements qu’elle portait pendant son séjour à la Maison-Blanche, affirmant qu’elle tenait compte de nombreux facteurs, de la diversité à la gentillesse de la styliste.

Pendant les huit années passées en tant que Première Dame, elle est devenue une puissante influence dans la mode, elle pouvait porter une robe et elle se vendait comme des petits-pains des heures après l’avoir portée.

Michelle Obama a dit qu’elle savait qu’en tant que femme, ses vêtements feraient l’objet de discussion peu importe l’importance du sujet dont elle parlait.

« Je savais que mes vêtements faisaient du bruit, je savais que c’était le cas. Nous avons donc décidé d’utiliser cette plateforme pour faire la promotion des jeunes stylistes qui ne recevaient pas ce genre d’attention, parce que vous pouvez changer leur vie, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Jason Wu pour ma robe d’inauguration. »



Afrikmag









