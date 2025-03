Photos/ Mobile World Congress : Orange sacré "Meilleur réseau mobile du Sénégal" pour l’année 2024 par OOKLA

Cette distinction prestigieuse témoigne de 40 années d’innovation, d’engagement et d’investissements constants pour offrir aux Sénégalais un réseau mobile performant et de qualité. Elle met en lumière les efforts incessants de Sonatel pour garantir une couverture réseau optimale et une expérience client exceptionnelle à ses millions d'abonnés.



Ce trophée est également le résultat du travail collectif des équipes de Sonatel, qui ne cessent de repousser les limites de l'innovation et de l’efficacité. Il reflète leur détermination à placer nos clients au cœur de nos préoccupations et à leur fournir une connectivité fiable, performante et inclusive, partout au Sénégal.



Sonatel continuera ses investissements pour garantir un réseau toujours plus étendu et performant, afin de connecter tous les Sénégalais, où qu’ils se trouvent. Nous sommes plus que jamais déterminés à offrir à nos abonnés une expérience unique, à l'échelle nationale et internationale.