Photos/ Neurologie: Pr Amadou Gallo Diop, Chef du Service de Neurologie honoré ce jeudi, à Jeddah Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 01:18 | | 0 commentaire(s)| Le Professeur Amadou Gallo Diop, Chef du Service de Neurologie et Directeur du Diplôme universitaire de spécialisation en Neurologie a été honoré jeudi dernier, à Jeddah en Arabie saoudite. C'est à l'occasion du congrès de l'association panarabe des sciences neurologiques.

Le Président des associations de Neurologue de tous les pays arabes a remis au cours d’une cérémonie une distinction à Pr Professeur Amadou Gallo Diop, au même titre que les autres Professeurs de Neurologie, venant du monde Arabe.



Cette distinction magnifie le rôle joué par Dakar à travers le service de Neurologie du centre hospitalier universitaire national de Fann et la faculté de médecine de l’université Cheikh Anta Diop, dans la formation de spécialistes dans cette discipline médicale aux maigres ressources humaines, à l’intention de pays Africains, membres de cette association panarabe comme le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, Djibouti et les Comores.



A retenir, l’École de Dakar a formé, depuis le début les indépendances, près de 300 Neurologues pour tous les pays francophones d’Afrique.







