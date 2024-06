Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Opération « setal Sunu Reew »: le Ministère des Forces Armées et l’APIX au lancement du Set Setal à Diamaguene Sicap Mbao Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2024 à 18:57 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Forces Armées Général Birame Diop en compagnie du Directeur Général de l’Apix M. Bakary Séga Bathily ont participé au lancement du Set-Setal à Diamagueune Sicap Mbao sur la question de l’assainissement des quartiers dans les 5 départements de la banlieue traversés par les grands Projets de l’Apix. Notamment le Projet de Pikine Irrégulier Sud (PIS) dans sa phase 2 qui a déjà permis à l’Apix de mettre hors d’eau toutes les communes menacées par les inondations.

L'objectif du Projet est d'aménager le territoire de Pikine Irrégulier Sud afin de réduire sa vulnérabilité aux inondations et aux eaux stagnantes insalubres.



L’objectif du Projet dans ses composantes, est au nombre de quatre (4) et concerne les Infrastructures de drainage des eaux pluviales, l’Assainissement des eaux usées , le Plan d’Action de réinstallation et le Renforcement de capacités et IEC.



Le Ministre, Général Birame Diop se félicitant de l'initiative du lancement du set setal a salué l'engagement des populations et a beaucoup insisté sur l'aménagement des espaces verts afin de faire respirer les quartiers. A sa suite, le Directeur Général de l'Apix qui accompagnait le Ministre sur la visite a pu revenir sur l'implication de l'Apix dans le soulagement des contraintes des populations au quotidien grâce aux projets comme PIS confiés à au portefeuille d'exécution de l’agence. Bakary Séga BATHILY invite les parties prenantes à faire davantage preuve d'ingéniosité afin d’aider par des actions concrètes, à améliorer le cadre général de vie.











Accueil Envoyer à un ami Partager