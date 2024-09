Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ PACASEN : Moussa Bala Fofana a présidé la 6e session du Comité de pilotage stratégique, ce mardi Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2024 à 18:53 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, M. Moussa Bala Fofana, a présidé ce mardi à Dakar la 6e session du Comité de pilotage stratégique du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). Cette rencontre, visant à faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PACASEN, s’est tenue en présence de toutes les parties prenantes, notamment l’Agence de développement municipal (ADM), l’Association des départements du Sénégal (ADS), l’Association des maires du Sénégal (AMS), ainsi que des partenaires financiers et techniques.

Le Directeur général de l’ADM, M. Baye Oumy Gueye, a rappelé que le PACASEN représente une enveloppe budgétaire de 130 milliards de FCFA destinée à 124 communes.



Dans son discours d’ouverture, le ministre, après avoir observé une minute de silence en hommage à feu Amadou Makhtar Mbow, rappelé à Dieu en ce mardi 24 septembre, a souligné l’importance des réunions du Comité de pilotage en tant que moments de partage essentiels. Il a particulièrement insisté sur l’enjeu de poser les bases du PACASEN 2, ou d’un programme similaire, qui devra continuer à mettre en lumière l'importance du PACASEN dans le processus de décentralisation et de soutien aux collectivités territoriales sénégalaises.



Le ministre a précisé que le PACASEN repose sur deux mécanismes de financement principaux. Le premier, le Programme pour les Résultats (PPR), lie le décaissement des fonds à l’atteinte d’indicateurs de performance définis à l’avance. Le second mécanisme, le Projet d’Investissement, finance les activités d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre des réformes prévues par le PPR.



« Ce dispositif innovant, le premier de ce genre au Sénégal, exige rigueur et engagement de la part des acteurs, qu’ils soient issus des collectivités territoriales ou des structures de l’État », a déclaré M. Moussa Bala Fofana. Il a également souligné que le PACASEN a déjà permis d’importantes avancées. Parmi celles-ci, l’augmentation annuelle de 5 milliards de FCFA des transferts financiers aux communes, qui sont passés de 42 milliards de FCFA en 2018 à près de 175 milliards en 2024.



Le programme a aussi réformé le Fonds d’Équipement des Collectivités Territoriales (FECT) et la Contribution Économique Locale - Valeur Ajoutée (CEL-VA), garantissant une dotation minimale de l’ordre de 14,5 millions pour chaque commune. Par ailleurs, plus de 2 000 bénéficiaires, dont des élus locaux et des agents municipaux, ont pu avoir droit à des sessions de formation.



Cependant, malgré ces succès, des défis subsistent, notamment la finalisation de la réforme du Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD), l’amélioration du taux d’absorption des ressources financières par les communes, et le renforcement du suivi des investissements.



« Pour relever ces défis et consolider les acquis du PACASEN, un financement additionnel a été accordé, prolongeant le programme de deux ans, jusqu’en 2026. Ce nouveau financement intègre également la dimension du changement climatique dans la réalisation des projets. De plus, les Agences Régionales de Développement (ARD) bénéficieront de matériel informatique afin de mieux accompagner les communes », a-t-il conclu, tout en invitant l’ensemble des acteurs à persévérer dans la dynamique de performance du programme.



Il a également adressé ses remerciements aux partenaires financiers, notamment la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement, ainsi qu’aux responsables des collectivités locales pour leur engagement et les résultats obtenus.



Le PACASEN se positionne ainsi comme un levier essentiel dans le processus de décentralisation et de développement des territoires au Sénégal.



































