Photos/ Phase 2 du Ter de Dakar : Le chargement des rames supplémentaires effectué

En sa qualité de Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), une délégation de APIX-S.A. s'est rendue à Reichshoffen (France) pour assister au chargement de la première des sept (7) rames prévues dans le cadre de l'exploitation de la phase II du projet TER. Une occasion pour l'équipe de pilotage du projet TER, conduite par le directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, de procéder à la revue des résultats d'essais de validation des performances du train, notamment les marches dynamiques pour tester la traction et le freinage sur la voie d'essai du constructeur.



Le chargement des rames supplémentaires pour la phase 2 du projet TER, supervisé par Bakary Séga Bathily, Directeur Général de l'APIX, marque une avancée clé dans l'extension du réseau ferroviaire sénégalais. Cette phase vise à prolonger le TER au-delà de son trajet initial, reliant Dakar à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), en intégrant de nouvelles destinations comme Thiès et Mbour.



« Le projet était sur deux phases dont la première dotée de 15 rames en exploitation commerciale sur le tronçon Dakar-Diamniadio. Aujourd’hui nous sommes en train de passer à une étape supérieure par la fourniture de 7 rames supplémentaires pour renforcer non seulement le parc actuel des 15 rames mais aussi nous permettra d’atteindre AIBD dans les meilleures conditions optimales d’exploitation », s’est réjoui le directeur général de l’Apix, Bakary Séga Bathily.



Les rames supplémentaires sont en cours de fabrication le constructeur Alstom/Caf, dans son site de Reichshoffen, en France. Ces nouvelles rames sont conçues pour répondre aux exigences spécifiques du réseau ferroviaire sénégalais, tenant compte des besoins en capacité et des conditions climatiques locales. L’acquisition de ces rames fait partie d’un processus négocié entre APIX-S.A. et Alstom/Caf dans le cadre du M5 (FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN PARC DE MATÉRIEL ROULANT) visant à moderniser les infrastructures ferroviaires.



Ces rames, similaires à celles de la première phase, sont adaptées pour transporter un grand nombre de passagers tout en offrant des services modernes : climatisation, Wi-Fi, et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Avec cette phase d’expansion, les nouvelles rames devront aussi garantir une meilleure couverture des zones urbaines et périurbaines, facilitant les trajets quotidiens et répondant à une demande croissante en matière de mobilité.



Le processus logistique du chargement des rames est une opération complexe, gérée par des équipes spécialisées. Il s'articule en plusieurs étapes dont entre autres : Transport des rames vers le port : Depuis l'usine d'Alstom à Reichshoffen, les rames sont acheminées par convoi exceptionnel vers Anvers (Belgique), pour leur expédition. Chargement à bord du navire : Les trains sont chargés sur des navires cargos spécialement équipés pour transporter ce type de matériel volumineux, en veillant à la sécurité et à l’intégrité des rames pendant tout le processus.



Transport Maritime et Déchargement au Sénégal : Une fois en mer, le transport maritime dure généralement plusieurs semaines avant d’arriver au port de Dakar.



Le directeur général de l’Apix tient au respect du plan de livraison des sept (7) rames qui s’étale sur une période de six mois entre novembre 2024 et avril 2025, avant la mise en exploitation commerciale prévue en Juillet 2025. Avec ces nouvelles rames, la phase 2 du projet TER permettra d'augmenter la fréquence des trains et de réduire les temps d’attente, tout en desservant de nouvelles zones géographiques. La mise en service des sept (7) rames supplémentaires viendra ainsi renforcer le système de transport de la phase I et permettre la desserte de l’aéroport AIBD, donnant au TER une vocation régionale au-delà de sa dimension interurbaine actuelle.



L'objectif est de mieux relier, éventuellement, des villes comme Mbour et Thiès à Dakar, tout en répondant aux besoins de mobilité croissante. Cette expansion, soutenue par l’APIX sous la direction de Bakary Séga Bathily, s’inscrit dans la stratégie de développement des infrastructures du Sénégal déclinée par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, visant à offrir une alternative de transport rapide, écologique et accessible.



A ce jour, le TER a transporté plus 55 millions de voyageurs entre Dakar et Diamniadio, depuis sa mise en service des quinze (15) trains le 27 décembre 2021. Il affiche également un taux de disponibilité des trains de 98%. D'où la capacité de la flotte de trains à être disponible pour le service au moment prévu. Ce qui est crucial pour garantir ainsi la fiabilité et la ponctualité du transport. Le taux de régularité du TER est également de 99%. Autrement dit, 99% des trains, toutes les dix (10) minutes, sont à l’heure.

















