Photos/ Pour la promotion de ses offres novatrices: La BNDE rencontre la diaspora sénégalaise établie en Côte d’Ivoire

Une délégation de la Banque Nationale pour le Développement économique (BNDE), conduite par son Directeur général, Mamadou FAYE a séjourné à Abidjan, la capitale ivoirienne, du 4 au 8 septembre 2024. La délégation de la BNDE a rencontré la diaspora sénégalaise établie dans ce pays et a effectué une mission de benchmark auprès d'une banque publique ivoirienne.

La BNDE visait à travers cette visite la promotion des offres novatrices de la banque, la présentation aux sénégalais établis dans ce pays des différentes opportunités d’investissement au Sénégal et le positionnement de la BNDE en qualité de banque de référence des sénégalais quel qu’en soit leur pays de résidence.



Au cours de ce voyage l'accent a été aussi mis sur le soutien aux initiatives entrepreneuriales, l'accompagnement des membres de la diaspora qui souhaitent créer ou étendre leurs entreprises au Sénégal en les aidant à obtenir des financements ainsi que les offres en matière d’acquisition immobilière.



Précisons que le choix de la Côte d’Ivoire, pour cette première sortie, sur une série qui va concerner beaucoup d’autres pays, se justifie en raison du poids économique de ce pays ouest-africain. En effet, première puissance et locomotive économique de la zone Uemoa, la Côte d’Ivoire accueille plusieurs ressortissants de pays africains parmi lesquels, une importante et très dynamique communauté sénégalaise. Ils sont actifs dans plusieurs secteurs économiques (commerce, entreprenariat etc. .)



Dans ses propos le Directeur Général de la BNDE a insisté sur le fait que les Sénégalais établis en Côte d’Ivoire ont besoin d’être accompagnés dans ce pays mais aussi au Sénégal, à travers les projets qu’ils développent ou qu’ils ambitionnent de développer. C’est pourquoi, et conformément à sa mission première « contribuer activement à la croissance économique » la BNDE, a jugé utile de séjourner en Côte d’Ivoire, afin de rencontrer les sénégalais résidents dans ce pays, les écouter et leur proposer des services à même de satisfaire leurs préoccupations.



C’est ce qui est d’ailleurs ressorti des échanges que la délégations de la banque a eu avec la diaspora sénégalaise qui est venue nombreuse à la rencontre organisée le 7 septembre, dans l’après-midi dans un hôtel de la capitale ivoirienne. Lors de cette rencontre, Babacar Ndiaye, le responsable du département réseau a fait une présentation détaillée de l’offre commerciale diaspora de la BNDE.



D'après le communiqué, cette présentation a fortement retenu l’attention de l’assistance. Dans les discussions, les Sénégalais établis en Côte d’ivoire ont fait part de certaines de leurs préoccupations. Parmi celles-ci, on peut citer entre autres la problématique de l’immobilier, le transfert de l’argent au Sénégal et l’ouverture de comptes au sein de la banque.



Le Directeur général de la BNDE, Mamadou Faye a en réponse à leurs interpellations donné l’assurance que sa banque veut prendre en compte leurs préoccupations à travers des offres adaptées, en insistant beaucoup sur les services au niveau du digital, avec une plateforme à travers laquelle le suivi de toutes les actions entreprises sera assuré. Il a informé de l’existence d’une entité qui travaille uniquement sur l’offre diaspora.



Avec les conventions qui seront signées avec des banques de la place la possibilité sera offerte aux membres de la diaspora sénégalaise résidents en Côte d’Ivoire, d’effectuer des opérations bancaires. En effet,



Au terme des travaux, le Directeur général M. Mamadou FAYE s’est dit satisfait en raison de l’atteinte des objectifs fixés au départ. Il a en outre rappelé que la diaspora représente une force vive pour le Sénégal, en atteste le qualificatif de 15éme département du Sénégal qui lui est attribué. Au total, M. FAYE a conclu par une promesse de la BNDE à continuer à soutenir et à mobiliser, pour contribuer à l’essor économique du Sénégal.



Enfin, M. FAYE a précisé que la réussite de la mission a été également le fait de l’implication active des responsables de l’ambassade et du Consulat du Sénégal en Côte d’Ivoire. Le Directeur Général M Mamadou Faye a remercié particulièrement M. Moussa Khady Cissé, chargé d’affaires de l’ambassade et M. Mouhamed Niang, chargé d’affaires au consulat et le président Amadou Cissé, SG de l’Amicale centrale des Sénégalais de la Côte d’Ivoire pour avoir largement contribué au bon déroulement de la mission.





















