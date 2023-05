Photos/ Prémices d’un dialogue: Rapprochement ou sondage de l’opinion ?

La politique est un art spécifique, dont ses acteurs posent des actes, rentrant souvent dans l’option de sonder la réaction des administrés. Une voilà, des photos assez équivoques du Président de la République, Macky Sall avec Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Habib Sy et d’autres leaders. Ces images sont prises lors du Forum mondial de l‘économie sociale et solidaire. Certains doutent même, que la publication de ces photos reste plutôt, une manière de faire réagir les autres alliés de Yewwi Askan Wii et du F24, dont Ousmane Sonko, Mimi Touré et Bougane Guèye Dani rejettent déjà, l’appel au dialogue de Macky Sall. Mais, demain fera jour...

