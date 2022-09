Photos / Préparatifs du Gamou de Thiénaba: Le Ministre Antoine Félix Diome promet une belle réussite de l’évènement

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a présidé ce mardi, la réunion préparatoire du Gamou de Thiénaba. En présence de plusieurs services de l’Etat et des chefs religieux de la ville religieuse de Thienaba, le Ministre Antoine Félix Diome a annoncé la prise d’importantes mesures sur le plan routier, sécuritaire et sanitaire.



D’après le ministre, 11 millions de francs Cfa ont été mobilisés pour le renforcement exclusif de la santé. Il a révélé dans cette dynamique, la disponibilité sur place d’équipes chargées de l’hygiène, un renforcement des points d’eau, une densification de l’électricité et une amélioration du cadre d’assainissement pour la réussite de cet évènement religieux.



Ainsi, Antoine Félix Diome rassure et promet une meilleure prise en compte des préoccupations de la cité religieuse de Thienaba.