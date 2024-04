Photos/ Prière de l'Aïd El-Fitr: Le Chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye invite tout le peuple sénégalais à préserver cette stabilité enviée par le monde entier

L'Imam de la Grande Mosquée de Dakar a souligné durant son sermon, les valeurs essentielles qui doivent guider notre foi avant de prier pour le Président pour la réussite de ses nouvelles missions. Cette homélie a été chaleureusement accueillie par le Chef de l'État, qui s'est d'ailleurs exprimé à la fin de la prière en présence de membres du gouvernement, des autorités religieuses et coutumières qui ont pris part à la prière.



Ainsi, le Président de la République a rendu grâce à Dieu pour avoir honoré cette tradition. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a rappelé les fondements de la Nation sénégalaise qui font que notre pays continue d'entretenir ce vivre-ensemble, avant d'inviter tout le peuple sénégalais à préserver cette stabilité enviée par le monde entier. Il invite les citoyens à préserver cet héritage sacré et précieux.



Le Chef de l’État a conclu son allocution en rendant un vibrant hommage aux hommes de Daraas ainsi qu'aux Chefs religieux de toute obédience et confession.