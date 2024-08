Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Produits impropres à la consommation : 700 tonnes incinérées, ce lundi Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2024 à 18:27 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, 700 tonnes de produits impropres à la consommation ont été incinérées par le ministre du Commerce et des Industries, accompagné de ses services déconcentrés. « La protection des consommateurs sénégalais est une mission pour le gouvernement. C’est dans cette perspective que les décrets 48-508 et 608-48, qui visent à retirer les produits de mauvaise qualité du marché, ont été invoqués », a déclaré Serigne Gueye Diop.

Vingt camions, contenant des produits impropres d’une contre-valeur de 612 millions de francs CFA en provenance des régions du Sénégal, ont été acheminés sur le site de la SONAGED à Gandigual pour être incinérés. « Il s’agit de procéder à la destruction de ces produits pour qu'ils ne soient plus disponibles dans le commerce. Nous allons les incinérer afin que personne ne puisse y avoir accès », a expliqué le ministre.



Pour plus d’efficacité dans la lutte contre les produits impropres à la consommation, le ministre annonce la mise en place d’un système moderne à l’image des pays développés. « J’ai donné instruction à mes services pour qu’à l’avenir, nous cessions ce type de destruction dans les établissements publics et que nous construisions des centres d’incinération comme en Amérique », a annoncé Serigne Gueye Diop.



D’ailleurs des volontaires seront recrutés pour participer à cette mission. « Nous allons recruter 1000 volontaires pour venir en renfort à nos services », a conclu le ministre du Commerce, qui a par ailleurs remercié ses services compétents pour la réussite de l’événement.



Omar Ndiaye









Accueil Envoyer à un ami Partager