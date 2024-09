Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire à Tivaoune : Visite de courtoisie au Khalif Général des Tidianes Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| À l'occasion de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL) (Mawloud), et dans le but de promouvoir l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a effectué une visite de courtoisie auprès de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif Général des Tidianes, ce lundi 9 septembre à Tivaouane.

Conduisant une forte délégation composée du Secrétaire général, de directeurs, d'administrateurs et d'agents, le Ministre a été reçu par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy au nom et pour le compte Seydi Ababacar SY Ibn Serigne Mansour Khalife général des Tidianes.



PhD Alioune Badara Dione a saisi cette occasion pour expliquer l'objet de ce déplacement, qui vise principalement à saisir cette occasion bénie pour sensibiliser les hautes autorités religieuses sur l'importance de l'Économie Sociale et Solidaire dans le cadre du Projet, conformément à la politique du Président de la République mise en œuvre par le Gouvernement. Monsieur le Ministre a également souligné l'apport de l'ESS dans l'épanouissement des populations à travers l'inclusion financière, économique et sociale.



Au nom du Président de la République Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO, le Ministre a sollicité les prières de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif Général des Tidianes, pour un Sénégal souverain juste et prospère.



L'ambassadeur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, au nom du Khalif Général, a formulé des prières pour la réussite du Président de la République ainsi que pour celle de tout le Gouvernement chacun dans sa mission.















