Photos/ Redynamisation politique: Louga reste mobilisé derrière le Président Macky Sall

« Hier, nous avons soutenu le Président. En 2019, nous avons contribué à sa réélection. Aujourd’hui, nous restons sur cette dynamique. Le mouvement Dolly Macky va continuer à travailler pour le compte du Président Macky Sall », a réitéré le Président du Mouvement Dolly Macky.



Le mot d’ordre reste la massification du mouvement pour le compte de la mouvance présidentielle. Pour ce faire, il a été retenu d’intensifier le travail de terrain, d’œuvrer à convaincre davantage de personnes, de renforcer les rangs en enrôlant de nouveaux militants. Le MDM a compris que tout se gagnera en investissant le terrain, en multipliant les rencontres à la base.



« Le Mouvement Dolly Macky dépasse les frontières de la région de Louga. C’est un mouvement national. Nous travaillerons à étendre ses bases partout et rendre visibles les réalisations du Président de la République, son Excellence, Macky Sall », a déclaré le Président du Mouvement, Mamadou Mamour Diallo.



Il a saisi cette tribune pour inviter les uns et les autres à faire la différence entre un bâtisseur, en l’occurrence Macky Sall et ceux veulent à tout prix accéder au pouvoir. « Toux ceux qui font du bruit n’osent pas attaquer le bilan du Président de la République. Depuis 2012, le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de performance. Ceux qui font du bruit veulent tout simplement accéder au pouvoir rien d’autre », a soutenu le Président du Mouvement Dolly Macky Sall.



Le Mouvement œuvre dans le social en soutenant les femmes par l’octroi des moulins et la mise à disposition des fournitures aux écoles.