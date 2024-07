Photos : Remise du pré-Rapport de la Commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et…

La Commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine Public Maritime (DPM), dans la région de Dakar, instituée par arrêté n° 006632 du 13 mai 2024, a remis au Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, le lundi 15 juillet 2024, à la salle de conference de la Primature, le pré-Rapport sanctionnant les deux mois de travaux de ladite commission.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, président de ladite Commission, du Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, ainsi que des membres de la commission.



Le Rapport final sera transmis à la Haute attention de Monsieur le président de la République au courant de cette semaine, à l’issue de son approbation par Monsieur le Premier Ministre.



Le Premier Ministre a félicité la Commission pour la qualité du travail et l’engagement de ses membres.













Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement