Photos / Saint Louis : L’Aéroport International Ousmane Masseck Ndiaye, officiellement mis en exploitation

C'est avec une profonde satisfaction que le Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, a présidé aujourd'hui, la cérémonie de mise en exploitation de l'Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis.

Au cours de la cérémonie, ce jeudi 7 décembre 2023, le ministre a rendu hommage à Ousmane Masseck Ndiaye, digne fils de Saint-Louis dont l'aéroport porte le nom, exprimant des prières pour le repos de son âme. Évoquant le discours du Président Macky Sall, lors de l'inauguration en juillet 2022, le ministre a souligné la volonté présidentielle d'accélérer le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal.



Le plan stratégique Hub aérien 2021-2025 de l'État du Sénégal, est en cours de mise en œuvre, avec l'aéroport de Saint-Louis, entièrement reconstruit par Transcon Electronic System pour 23 milliards 262 millions de francs Cfa, en tant que pierre angulaire de cette initiative.



D'une superficie de 2 170 m², avec une piste de 2 500 m de long sur 45 m de large, l'aéroport est équipé de dispositifs modernes d'assistance au sol, de lutte contre les incendies et de navigation aérienne, de niveau international. Sa mise en exploitation est saluée comme une réponse pertinente du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal, propulsant la ville de Saint-Louis vers un avenir prometteur.



Le ministre a souligné le rôle clé de l'aéroport dans le développement économique, exploitant les ressources pétrolières et gazières le long des côtes, ainsi que les secteurs agricoles, touristiques, et éducatifs. Rappelant le riche passé aéronautique de la ville, remontant à 1927, avec le premier vol direct depuis Toulouse, le ministre a célébré l'homologation de l'aéroport par l'Autorité de l'aviation civile et son alignement aux normes de l'OACI et du Règlement Aéronautique du Sénégal.



Ainsi, le ministre a exprimé ses félicitations à l'ANACIM et à l'AIBD SA, pour leur contribution à la mise en conformité de l'aéroport, déclarant officiellement son ouverture. Un moment historique pour Saint-Louis, rétablissant la tradition aéronautique et marquant une étape significative dans le développement de la région.









