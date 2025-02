Photos/ Secteur audiovisuel sénégalais : TDS-SA et le CNRA pour un dialogue constructif et stratégique

Cette visite de courtoisie a également été une occasion précieuse pour passer en revue les relations réglementaires, juridiques et techniques entre les deux institutions.



Plusieurs enjeux majeurs du secteur ont été abordés, notamment :

- La problématique des câblo-distributeurs ;

- La régularisation et la mise à jour des contrats de diffusion avec les éditeurs et les diffuseurs ;

- La création d'un comité paritaire entre les deux structures afin d’assurer un suivi efficace des dossiers en cours.



Le Président du CNRA et ses collaborateurs ont rappelé l'importance du lien étroit entre leurs structures. Ils ont également réaffirmé leur engagement à traiter les questions soulevées avec rigueur, dans l'intérêt du public sénégalais. Ils ont souligné leur attachement aux principes fondamentaux du secteur, tels que le pluralisme, la diversité, l’éthique et la déontologie.



Tout en tenant compte des réalités et enjeux actuels de l'audiovisuel sénégalais, cette rencontre a mis en lumière la nécessité d’une coopération renforcée et d’une prise de décision concertée pour accompagner l’évolution du secteur.