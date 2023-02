Photos/ Sédhiou: Abdou Karim Fofana s'engage à soutenir la filière anacarde

Une visite qui a permis de s’enquérir du niveau des stocks du produit et d’échanger avec les acteurs de la filière. Ces derniers ont saisi l'occasion pour partager leurs préoccupations avec Monsieur le Ministre.



A l'issue de la rencontre qui s'est déroulée à la Chambre de Commerce, Abdou Karim FOFANA s'est engagé à soutenir la filière anacarde et à œuvrer avec tous les acteurs de la chaîne de valeur pour trouver des solutions aux contraintes qui ont pour nom: l’encadrement de la filière, la formation des producteurs, l' augmentation des stocks et la réduction des taux d’intérêt avec les banques.



Sur ces aspects, le ministre les a rassuré en notant la ferme volonté de l’Etat du Sénégal à accompagner les acteurs dans un secteur aussi important pour le développement économique du Sénégal.