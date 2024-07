Photos / Sonaged S.A : Visite du Directeur général aux délégations de Thiès, Diourbel et Kaolack

À Thiès, la délégation a examiné l'ancienne décharge, désormais fermée et abordé la gestion des décharges de Pout et de Lam-Lam. L'équipe était composée du DG et des directeurs de l'exploitation, de la communication, des ressources humaines, de la DAMG, du partenariat et de la DDEC. Une visite de courtoisie chez le Gouverneur de Thiès, a permis à ce dernier, de saluer le travail remarquable des agents de la SONAGED.



La visite s'est poursuivie à Keur Thieme Sawaré, où le DG et son équipe ont inspecté le dépotoir des charrettes situé derrière la banque NSIA, ainsi que le Centre Intégré de Valorisation des Déchets (CIVD) de Tivaouane.



La journée s'est conclue par un débriefing au bureau de la délégation régionale.