Photos: Sonatel lance la Magic Box 5G d'Orange au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2024 à 23:18 | | 0 commentaire(s)| Depuis 35 ans, le Groupe Sonatel s'est remarquablement engagé pour l'innovation technologique au Sénégal. Fidèle à sa tradition, il est le premier à y introduire la 5G en début 2024 pour entrer encore une fois dans l'ère du progrès numérique après la 3G, la 4G, la Fibre et la 4G+.

Après avoir lancé le pilote commercial de la 5G d’Orange le 06 mars dernier, Sonatel officialise ce 21 mai le lancement de ses offres de connectivité très haut débit Fixe 5G pour les clients résidentiels.



Magic Box est la nouvelle gamme d’offres internet fixe illimitée sur la 5G destinée aux ménages. La Orange Magic Box 5G offre le choix entre deux offres avec des vitesses de connexion allant jusqu’à 50Mbps et à partir de 19.900FCFA /mois. Les usages seront en accès illimité avec une réduction du débit au-delà de certains volumes.



La 5G offre non seulement des vitesses de connexion plus rapides, mais aussi une connectivité plus puissante et fiable. Orange ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans divers domaines tels que l'éducation, la santé et l’économie. Nous mettons toujours l’accent sur l'humain et l'inclusivité et plaçons ainsi les besoins des Sénégalais au cœur de cette avancée technologique.



La 5G d’Orange offre des vitesses de téléchargement et de streaming inégalées, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l’e-éducation et bien d’autres.



Au Sénégal, la 5G démarre avec Orange et c'est vous, étudiants, startuppers, entrepreneurs, agriculteurs, éducateurs, médecins, sportifs, gamers, artistes, designers, hommes et femmes du Sénégal qui avez désormais la possibilité de libérer tout votre potentiel.



Dans le cadre du mois du Numérique, nous vous invitons à découvrir les possibilités infinies de la 5G au Orange 5G Lab situé au Orange Digital Center (ODC) de Dakar.



Rendez-vous en agence et sur les canaux en ligne pour souscrire aux offres 5G d’Orange et libérer votre potentiel.

















