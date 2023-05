Photos / Thiès: La Commission régionale de régulation du loyer des locaux à usage d’habitation installée, ce vendredi

Après la région de Dakar, Thiès vient d'installer ce vendredi 12 mai 2023, la Commission régionale de régulation du loyer des locaux à usage d’habitation. La cérémonie officielle d'installation de ladite commission s'est déroulée à la Gouvernance de Thiès, sous la présence effective du Gouverneur de région, Alioune Badara Mbengue et du secrétaire général du Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Makhtar Lakh, venu représenté le Ministre Abdou Karim Fofana. En images, la cérémonie d'installation de la COREREL de Thiès...