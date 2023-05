Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Touba: Amadou Ba, Premier ministre visite les chantiers et se rend chez Serigne Mountakha Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| En prélude à l’arrivée de la saison des pluies avec son lot de désagréments notamment les inondations, le Premier ministre Amadou BA s’est rendu dans la ville sainte de Touba ce lundi 29 mai 2023. Mais aussi c’était l’occasion pour le Chef du gouvernement de faire son Ziar au Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.

Accueilli chaleureusement par le Gouverneur de Diourbel, le Premier Ministre accompagné par les ministres M. Serigne Mbaye THIAM, M. Issakha DIOP, M. Gallo BA et Mme Fatou DIANE GUÈYE , a d’abord visité les chantiers des dallots sur la Corniche.



Cet important ouvrage permettra de lutter efficacement contres les inondations dans la ville sainte.

Ensuite, il a fait cap vers le bassin de Keur Kabe où seront déversées les eaux pluviales issues des dallots sur la Corniche..



Après ces étapes, le Premier ministre Amadou BA et sa délégation ont été reçus par le Khalife Général des mourides Serigne Mountakha MBACKÉ. Sur place, le Premier ministre a sollicité des prières pour le Chef de l’état mais aussi pour un Sénégal de paix et de prospérité.



Après ce Ziar chez le patriarche de Darou Miname, Amadou BA et sa délégation se sont ensuite rendus au complexe Cheikh Ahmadou BAMBA, un bijou architectural mis sur pied par le Khalife général des mourides. Il a été accueilli avec les honneurs par les responsables du complexe qui est unique en son genre au Sénégal. Par ailleurs, le Premier ministre a aussi rendu visite Serigne Sidy Ibn Serigne Abdou Lahad MBACKÉ.



Par la suite, Amadou Ba s’est dirigé vers le stade de Mbacké pour voir l’état d’avancement des travaux et recueillir les doléances des jeunes et des femmes de la localité.



Finalement, le Premier ministre a clôturé ce périple à Diourbel avec une visite chez le Khalife général des Baye FALL avant de retourner à Dakar.















Accueil Envoyer à un ami Partager