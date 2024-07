Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Touba : L'ancien PM Amadou Ba reçu par Serigne Mountakha et Serigne Bass Abdou Khadre Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2024 à 01:35 | | 0 commentaire(s)| Après la Présidentielle du 24 mars 2024, l'ancien Premier Ministre Amadou BA a repris ses activités. Ainsi, il a effectué ce samedi 27 juillet 2024 une visite de courtoisie chez le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou MBACKÉ ainsi que chez les dignitaires religieux de la localité en l'occurrence le porte-parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre MBACKÉ.



Accompagné par une forte délégation, le Chef de l’opposition sénégalaise a été chaleureusement accueilli par le Patriarche de Darou Miname qui a lui toujours réservé un accueil chaleureux. "Yaw sama woleuré nga té damako fonk téyéko, and bou rafet bou Matt seuk té ndiarigne la yemoul fène "( Vous êtes un proche pour moi je continue de garder cette amitié), a indiqué le saint homme à l'endroit de Amadou BA.



Dans une atmosphère de ferveur et de piété l’ancien Chef du Gouvernement a réitéré ses ziars au Khalife de Cheikh Ahmadou BAMBA.



Ensuite, le ziar s'est terminé par les prières du Khalife qui a magnifié cette visite de l’ancien PM et a prié pour lui dans sa nouvelle mission. Le Khalife a également eu un long tête à tête avec l'ancien PM Amadou BA.



Après cette visite au Khalife, l'ancien Premier Ministre et sa délégation ont fait cap vers le domicile de Serigne Bass Abdou Khadre MBACKÉ, porte-parole du Khalife.



Accueilli chaleureusement, Amadou BA a rappelé ses amitiés avec Serigne Bass qui durent depuis plus de 20 ans, du temps de Serigne Saliou MBACKÉ. "C'est le mouton que vous m'avez donné pour la Tabaski que j'ai égorgé", a confié Amadou BA à l'assistance.



Prenant la parole, Serigne Bass a adressé des mots forts à l'endroit de Amadou BA. "Ngour douniou bolé ak nitt ....Serigne Touba diokhnaniou lepp" (C'est pas le pouvoir qui nous lie à quelqu'un ...Serigne Touba nous a tout donné).



Des paroles pleines de sens qui ont ému l'assistance. Après ce ziar chez Serigne Bass, Amadou BA et sa délégation ont été gâtés par le "Berndé" de Sokhna Baly Mountakha comme à l'accoutumée.



Après ces visites ponctuées de ferveur, avec des Khassidas, l'ancien PM Amadou BA et sa délégation ont fait cap vers Dakar.











