Photos / Touba: Le Premier Ministre Amadou Bâ chez Serigne Abdou Karim Mbacké Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 23:09 | | 0 commentaire(s)| Après ses z iars à Porokhane et à Médina Baye, le Premier Ministre Amadou Bâ séjourne actuellement dans la capitale du Mouridisme. Il s'est rendu ce mercredi 23 janvier 2024, à Ndindy, chez Serigne Abdou Karim Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké, pour présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Karim et de Sokhna Walo Bintou Serigne Fallou Mbacké.

Le Premier Ministre a, au nom du Chef de l’Etat et du Gouvernement, présenté ses condoléances. Il a renouvelé son ziar, ainsi que celui du Président Macky Sall. Il a remercié le saint homme pour les nombreux gestes de bienfaisance, ainsi que ceux de son épouse Sokhna Bintou Pouye.



Ainsi, le Premier Ministre a sollicité des prières pour la paix et la stabilité dans le pays. Après le discours du Premier Ministre, c’est au tour du marabout de prendre la parole. Serigne Abdou Karim magnifie l’attachement du Premier Ministre à la famille de Serigne Fallou Mbacké. « Je vous estime car vous êtes un homme bien … Vous ne dites jamais de mauvaises choses, vous ne faites que prêcher le bien pour tout le monde », a-t-il déclaré.



Il a aussi rappelé que Ndindy est une terre bénite, à cause de Serigne Fallou Mbacké, qui l’a semée en bienfaits. « Soyez rassurés, ce que vous voulez, Dieu vous l’accordera, inchallah », a-t-il poursuivi. Des paroles pleines de sagesse qu’il a closes par des prières.



Amadou Bâ s’est recueilli au Mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba



En marge de sa visite qu’il effectue dans la ville sainte de Touba, le Premier Ministre Amadou Bâ s’est rendu à la Grande Mosquée de Touba pour y effectuer son ziar. Il a été accueilli dans la sobriété par l’imam de la Mosquée. Par la suite, le Chef du Gouvernement s’est dirigé vers le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba pour s’y recueillir.



Après ces moments pleins de solennité, Amadou Bâ a visité le « Daray Kamil», où il a été chaleureusement accueilli par les « Kourels » des « Khassidas ». Suite à ces moments de recueillement et de ferveur, le Premier Ministre a continué ses ziars aux chefs religieux de la cité du Mouridisme.













