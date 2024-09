Photos / Ucad: Mme le Recteur, Pr. Aminata Niang Diène a reçu une délégation de la Province de Fujian, en République Populaire de Chine

Au cœur des échanges, la mise en place de collaborations entre les universités de Fujian et l’UCAD, notamment dans des secteurs de pointe comme la santé, les sciences et techniques. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une dynamique plus large de renforcement des liens académiques entre le Sénégal et la Chine, alors que les deux pays intensifient leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines.



Les parties ont exploré plusieurs pistes prometteuses, parmi lesquelles des échanges d’étudiants et des projets communs de recherche et de formation. « Ces coopérations représentent une opportunité unique de renforcer les capacités de nos deux institutions, tout en offrant à nos étudiants et chercheurs, un accès privilégié à un savoir et à des technologies en constante évolution », a souligné Mme le Recteur.



S.E.M. LI Xinghu a, pour sa part, exprimé le souhait d’accueillir une délégation de l’UCAD, pour une visite officielle en province de Fujian, dans le but de consolider les bases de cette coopération naissante et de formaliser des accords concrets.



En réponse, Pr. Aminata Niang Diène a affirmé sa volonté d’accélérer le processus de partenariat. Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives entre l'UCAD et les universités chinoises.