Photos: Un talibé retrouvé inanimé, les sapeurs-pompiers refusent de le prendre en charge Ce jeune talibé a été retrouvé dans la rue par une dame qui voulait le secourir. Aussi appelle-t-elle les sapeurs-pompiers, l'homme au bout du fil lui demande s'il y a une personne qui se porterait garante de l'enfant, pour que les sapeurs-pompiers viennent le prendre en charge. La dame, choquée, dénonce cette posture sur les réseaux sociaux.

En pleine transe, presque inanimé, de la bave dans la bouche devant un magasin, ce talibé aurait peut être succombé s'il n'y avait pas eu cette dame pour le secourir et l’amener à l’hôpital. Mais avant cela, elle a pris l’initiative d’appeler les sapeurs -pompiers au 18, Malheureusement, le pompier au bout du fil lui demande si une personne se porterait garante de ce talibé, afin qu’ils viennent le prendre en charge." Hallucinant pour un service d’aide à la population ", regrette-t-elle.



Ensuite, la femme s’est rendue à l’hôpital de Keur Massar, où un médecin leur a délivré un papier dans lequel il était inscrit que l'enfant devait impérativement être transféré à l’hôpital de Fann.



Chemin faisant, elle est allée voir la gendarmerie car le gamin ne bougeait toujours pas. Une fois à la brigade, un gendarme les a accueillis puis a procédé aux premiers secours qui ont permis au gamin de se réveiller.

À la question de savoir d’où il venait, le gamin ne voulait pas répondre, le seul mot qu’il a réussi à dire, c’est «Amadou Sow». Après recoupements, nous avons appris qu'il venait de la sous-région plus précisément de la Guinée Bissau et, est talibé à Keur Massar, avec un marabout qui les menace sans cesse.



Pis, l’enfant s’est échappé, avec sa maladie et aucune information sur son marabout à part son nom, «Amadou Sow ». La dame recherche désespérément des informations supplémentaires sur le tuteur de ce talibé.









