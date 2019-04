Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos : Une femme née sans bras ni genoux trouve l’amour Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Une femme née sans bras, sans genoux et avec seulement sept orteils à qui on avait prédit qu’elle n’atteindrait pas 18 ans a révélé sa joie de planifier son mariage.

Jlissa Austin, 30 ans, de Houston, au Texas (USA) mesure 129 cm, a révélé qu’elle pensait qu’elle était destinée à être seule jusqu’à ce qu’elle rencontre l’amour de sa vie, Johnathon Shorter.



L’entrepreneur, qui dirige sa propre entreprise de tissage, a défié toutes les chances de succès, même en apprenant à taper et à se brosser les dents avec ses orteils.

Et le couple heureux dit qu’ils sont comme les autres, les incapacités de Jlissa n’affectant pas leur vie amoureuse. Jlissa et Johnathan, un homme normal, partagent un appartement ensemble à Houston et planifient actuellement le mariage de leur rêve pour l’été.



«Johnathan et moi sommes très bien ensemble. Nous sommes tellement accordés. » déclare Jlissa.

“Je ne pensais pas que cela arriverait jamais – rencontrer quelqu’un comme ça. C’est si bon de savoir que Johnathan est à mes côtés. »

«Lorsque les gens nous voient se promener ensemble, certains serrent la main de Johnathan et lui disent:« Je vous salue, vous faites du bon travail ». Mais nous ne rencontrons pas de problèmes avec des personnes jugeant notre relation heureusement.

“Nous attendons tous les deux notre mariage avec impatience.”



Johnathan aide principalement Jlissa à manger, à monter et à descendre d’une voiture et à atteindre des objets trop élevés pour elle dans leur appartement.

Johnathan a déclaré: «Jlissa est une personne formidable et une excellente amie. Elle est tellement adorable. »

«Nous sommes une équipe complète maintenant. Nous nous sommes rencontrés il y a 13 ans par le biais d’amis communs. Nous sommes devenus amis au début, puis nous avons appris à nous aimer. »



Elle se sent bien et à l’aise avec sa routine quotidienne, faisant elle-même la plupart des choses et avec un peu d’aide de Johnathan, rien ne lui semble impossible.









Source Afrikmag

Crédit photos: Barcroft images





Accueil Envoyer à un ami Partager