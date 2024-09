Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Union africaine de la mutualité en Afrique du Centre et de l’Ouest : Le président de la MSAE reçu par les hautes autorités camerounaises Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 16:59 | | 0 commentaire(s)| M. Babacar NGOM, vice-président de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM) a effectué une mission à Yaoundé, du 24 au 27 septembre 2024, au Cameroun, au nom du président de l’UAM. Moulay Brahim El Atmani et du Bureau Exécutif de l’Union. La mission avait pour objectifs, entre autres, la préparation de l’assemblée générale de mise en place du bureau de la Représentation régionale de l’UAM en Afrique du Centre et de l’Est. Ce bureau qui va être installé le 7 décembre 2024 à Yaoundé, regroupera les mutuelles membres de l’UAM au niveau des pays que sont le Cameroun, le Tchad, la République Démocratique du Congo, le Congo Brazzaville, le Burundi et le Gabon.

Durant son séjour à Yaoundé, en compagnie des présidents des mutuelles camerounaises, M. NGOM, par ailleurs président de la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat du Sénégal (MSAE), a rencontré les autorités que sont le Gouverneur de la région du Centre, le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale, le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Éducation de base, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Protection Sociale et le président du Conseil d’Administration des Télécommunications. La mission a été clôturée par une audience avec le ministre du Travail et de la Protection sociale.



Ces différentes rencontres ont permis à la délégation de l’UAM de faire une présentation exhaustive de l’organisation, notamment ses projets et programmes pour la mutualité africaine.



Les autorités camerounaises ont réaffirmé leur total soutien aux initiatives de l’Union au Cameroun et dans la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale).



L’UAM qui a son siège à Rabat –Maroc, a prévu quatre représentations régionales à l’intérieur du continent : zone Afrique de l’Ouest, zone Afrique du Nord, zone Afrique Australe et la zone Afrique du Centre et de l’Est.



La Représentation régionale est une unité géographique regroupant les organisations mutuelles de la région, représentant les instances centrales de l’UAM au niveau de la région.



Le président NGOM avait été désigné par les instances de l’Union pour coordonner le processus d’installation de ces dites représentations régionales.



C’est ainsi qu’il a pu accomplir cette mission avec brio, à travers l’installation effective du bureau de la représentation régionale de l’Afrique de l’Ouest qui regroupe le Sénégal, le Niger, le Mali, la Guinée Conakry, le Burkina Fasso et la Côte d’Ivoire. Il en est de même pour le bureau de la Représentation régionale de l’Afrique du nord qui regroupe le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.



Pour rappel l’Union Africaine de la Mutualité qui regroupe des mutuelles, réseaux ou fédérations de mutuelles dans 24 pays du continent, joue un rôle de plaidoyer pour ces derniers au niveau des Etats, contribue à la promotion de la mutualité en Afrique, apporte à ses membres une assistance technique et facilite leur accès au financement de projets communautaires auprès des partenaires techniques et financiers.



La MSAE félicite son président Babacar NGOM dont les prouesses démontrent le leadership de la mutuelle sénégalaise au sein de la mutualité africaine.

















