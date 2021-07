Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/Université de Diamniadio: La fin du chantier des résidences universitaires, annoncée Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 19:36 | | 0 commentaire(s)| Les étudiants de l’Université Amadou Mahtar Mbow peuvent se réjouir. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), Cheikh Oumar Hanne a annoncé que le chantier des résidences universitaires va prendre fin bientôt.

Le Ministre a visité le chantier des résidences construites pour les étudiants de ladite Université. Le Ministre, qui était en compagnie du chef d’entreprise, chargé des travaux et du DMCES a informé que les travaux s’achèveront en fin d’année, en décembre.



Ainsi, 7 pavillons d’une capacité de 5000 lits et un restaurant de 1000 places seront réceptionnés pour les étudiants, selon les engagements de l’entreprise DSC.



D’après Cheikh Oumar Hanne, une extension de 1500 lits est prévue en perspective de l’hébergement des athlètes attendus aux jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Sur le plan pédagogique, dit-il, les travaux s’accélèrent pour la livraison du campus d’ici la fin de l’année.











