Photos+ Video/ Un acte de générosité humanitaire: APROFEV soutient l'Hôpital Militaire de Ouakam

Le geste récent de Madame Kane, consistant en la donation de cinq conteneurs de 40 pieds, représente une contribution majeure visant à renforcer les capacités médicales de l'hôpital. Ce don comprend une gamme variée et complète de matériel hospitalier essentiel, allant des blouses imperméables, blouses à usage unique, masques chirurgicaux, désinfectants et détergents de qualité médicale aux équipements spécialisés tels que masques respiratoires, ceintures de maintien, attelles pour diverses parties du corps, redresseurs d'épaules, surblouses, genouillères, colliers cervicaux, poches de prélèvement, ainsi que des consommables comme des masques élastiques à trois plis et des pansements pédiatriques.



De plus, des équipements mobiliers indispensables tels que des tables roulantes, armoires à médicaments, fauteuils à prélèvement, tables de nuit ajustables, et divers autres dispositifs médicaux, ont été inclus dans cette précieuse donation.



La valeur totale estimée de cette contribution humanitaire est évaluée à 150.000.000 FCfa, couvrant non seulement le coût des équipements mais aussi celui du transport sécurisé et professionnel des conteneurs jusqu'à leur destination finale à Ouakam.



Ce geste exemplaire de Madame Gabrielle Kane et de l'APROFEV, reflète leur profond engagement envers l'amélioration des infrastructures de santé au Sénégal, en particulier pour les institutions qui servent nos valeureux militaires et gendarmes.