Photos : Visite du Parc industriel intégré de Diamniadio (P2ID) du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diouf et son hôte chinois, Président Zhao Léji

Des industries de la phase 1 du P2ID, ainsi que le nouveau secteur en aménagement ont, été visités par le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop et le Président Zhao Léjiqui.



Accueillis par le Directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites industriels (APROSI), M. Momath Bâ, les présidents Diop et Zhao ont fait le tour des sites au deuxième et dernier jour de sa visite officielle au Sénégal. Le DG de l’APROSI a salué l’étroitesse des relations entre le Sénégal et la Chine, tout en félicitant les entreprises chinoises qui ont fait de ce Parc industriel, une réalité. Pour M. Momath Bâ, l’APROSI est l’un des plus grands bénéficiaires de cette coopération industrielle.



Les entreprises chinoises présentes sur le site ont présenté leurs activités et leurs installations aux deux présidents, notamment des usines de fabrication de vêtements destinés à l’exportation, d’emballages alimentaires ou encore, de transformation de mangues. L’optimisme a été de mise quant aux perspectives qu’offre ce site industriel ; la deuxième phase du P2ID est très avancée et devrait être opérationnelle d’ici à la fin de l’année. Elle favorisera, selon le patron de l’Aprosi, la transformation structurelle de l’économie du Sénégal. De même, cette nouvelle étape va accélérer la modernisation industrielle et consolider la position du Sénégal en tant que centre manufacturier sous-régional, avec plus de 30 000 emplois attendus.